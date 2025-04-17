Теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Мирра Андреева уступила соотечественнице Екатерине Александровой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте и не сумела выйти в четвертьфинал. Призовой фонд соревнований составляет $925 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Angelika Warmuth / Reuters Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Спортсменки провели на корте 1 час 5 минут. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2. Александрова является 22-й ракеткой мира, Андреева — 7-й.

Соперницей Екатерины Александровой по четвертьфиналу станет победительница встречи между полькой Магдаленой Френх и американкой Джессикой Пегулой.

Турнир в Штутгарте завершится 21 апреля. Он относится к категории WTA 500. В том году победительницей розыгрыша стала Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.

Таисия Орлова