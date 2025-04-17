Пожилой байкер погиб в результате дорожной аварии на Октябрьской набережной

Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП с мотоциклистом в Невском районе Петербурга. Дорожная авария с летальным исходом произошла накануне, 16 апреля, в 21:00 у дома 78 по Октябрьской набережной.

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Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлен, что 61-летний мужчина на мотоцикле Yamaha, двигаясь от Народной улицы в направлении проспекта Большевиков, не справился с управлением и совершил падение с мотоцикла, после чего его байк вынесло инерцией на бордюрный камень. После этого транспортное средство столкнулось с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем ВАЗ 21101, за рулем которого находился 25-летний водитель.

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте. В настоящий момент все обстоятельства произошедшего выясняются, отметили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция возбудила уголовное дело по факту смертельной дорожной аварии на Ушаковской набережной.

Андрей Цедрик