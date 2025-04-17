Санду: Молдавия должна вступить в Евросоюз в течение четырех лет

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что если республика вступит в Евросоюз, то она будет там, «как в большой, любящей семье». Это обеспечит Молдавии мир, свободу и безопасность, считает глава государства. Поэтому Молдавия должна вступить в ЕС в самое ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Молдавии Майя Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Президент Молдавии Майя Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Мы должны продолжать работать день и ночь, чтобы как можно скорее вступить в ЕС. Не через 10–20 лет, а в ближайшие четыре года. Это будет нелегко, но и не невозможно. До тех пор мы можем защитить наш мир и свободу только посредством внешней солидарности и внутреннего единства»,— сказала госпожа Санду на выступлении в парламенте (цитата по Ziarul National).

Также она заявила, что Молдавия может обеспечивать безопасность страны, демонстрируя корректное и последовательное поведение, а также выстраивая надежные партнерские отношения с соседями республики — Румынией и Украиной — и с другими странами, которые уважают международное право и границы других государств. «Сегодня мы более известны и уважаемы в мире, чем когда-либо, хотя наша экономическая мощь все еще невелика. Нас уважают, потому что мы действуем из лучших побуждений, потому что мы честны, потому что мы прилагаем искренние усилия для продвижения страны вперед»,— сказала она.