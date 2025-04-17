СКР возбудил дело после удара ВСУ по гражданскому авто в Курской области

Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко рассказала подробности атаки украинского БПЛА на гражданский автомобиль в селе Мокрушино Беловского района Курской области. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте (п. «а», «в» ст. 205 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Происшествие произошло 4 апреля 2025 года. При сбросе взрывчатки с беспилотника ВСУ ранение получила девушка, находившаяся за рулем машины. Пострадавшая рассказала военным следователям, что частично потеряла слух. Она утверждает, что помимо ее машины был поврежден еще один автомобиль, в котором могли находиться люди.

Ранее СКР возбудил уголовное дело по факту убийства бойцами ВСУ трех жителей хутора Колмаков Суджанского района. 14 апреля в селе Махновка следователи нашли тела девяти мирных жителей, попавших под артиллерийский обстрел ВСУ. У шести погибших также нашли огнестрельные ранения.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко