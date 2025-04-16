СКР возбудил дело об убийстве ВСУ трех жителей курского хутора Колмаков

Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко рассказала, что следователи установили факты убийства украинскими военнослужащими трех мирных жителей хутора Колмаков Суджанского района Курской области. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следком Фото: Следком

Жительница хутора рассказала следователям, что в январе 2025 года бойцы ВСУ убили трех членов ее семьи. Их тела нашли неподалеку от подвала, в котором прятались гражданские. При осмотре места преступления следователи нашли доказательства, что к убийству причастны украинские военнослужащие. По делу назначили ряд экспертиз.

14 апреля СКР рассказал о расследовании убийства трех жителей села Лебедевка Суджанского района бойцами ВСУ. По словам местной жительницы, на погибших сбросили взрывчатку с БПЛА, когда они тушили пожар в доме. Ранее в селе Махновка нашли тела девяти гражданских, ставших жертвами артиллерийского удара ВСУ.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко