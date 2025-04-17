Карен Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Барселоне

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл испанца Хауме Мунара во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне и вышел в четвертьфинал. Призовой фонд соревнований составил более $2,8 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Карен Хачанов

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Встреча продлилась 2 часа 8 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:4. В рейтинге ATP Хачанов занимает 27-е место, Мунар — 57-е.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем матча между своим соотечественником Андреем Рублевым и испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

Турнир в Барселоне завершится 21 апреля. Он относится к категории ATP 500. Победителем прошлогоднего розыгрыша стал норвежец Каспер Рууд.

Таисия Орлова