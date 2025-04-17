Песков: Россия и США ведут основную работу по урегулированию на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что основная работа по урегулированию конфликта на Украине ведется по линии России и США. Он подчеркнул, что контакты Москвы и Вашингтона по этому вопросу продолжаются, но дело «продвигается достаточно сложно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На фоне визита в Москву эмира Катара Дмитрия Пескова спросили, может ли арабская страна стать площадкой для следующих переговоров России и США. «Об этом речи пока не идет»,— ответил представитель Кремля журналистам. При этом он указал на «очень большой посреднический потенциал» Катара.

Тем временем помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Катар теоретически может стать площадкой для контактов России и США, но пока конкретно этот вопрос не обсуждался.

15 апреля Дмитрий Песков заявил, что США и Россия напряженно работают для урегулирования конфликта на Украине, но быстрых результатов ждать не стоит. Он подчеркнул, что Кремль весьма положительно оценивает «конструктивные и содержательные» контакты Москвы и Вашингтона. Как сообщал Белый дом, президент США Дональд Трамп и его спецпосланник Стив Уиткофф считают, что Россия хочет завершить российско-украинский конфликт.

Лусине Баласян