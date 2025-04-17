Медведев напомнил про 30 серебренников после вопроса о будущем Семака в «Зените»

Председатель правления футбольного «Зенита» Александр Медведев воздержался от комментариев на вопрос о будущем наставника сине-бело-голубых Сергея Семака по окончании чемпионата России сезона 2024/2025, сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Хватит за тридцать серебренников пытаться раскачивать нашу лодку»,— сказал господин Медведев, добавив, что подобные вопросы направлены на дестабилизацию ситуации в команде.

Контракт Семака с «Зенитом» действует до конца сезона 2029/2030. После 24-го тура РПЛ петербургская команда занимает второе место, уступая лидирующему «Краснодару» два очка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Медведев раскритиковал СМИ, опубликовавшие информацию о том, что каждый игрок петербургской команды получит по 250 тыс. евро за разгромную победу над «Краснодаром» со счетом 4:1.

Андрей Маркелов