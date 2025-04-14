Медведев жестко раскритиковал СМИ, написавшие о премиальных для игроков «Зенита»

Председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев раскритиковал СМИ, опубликовавшие информацию о том, что каждый игрок петербургской команды получит по 250 тыс. евро за разгромную победу над «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ, сообщает «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам господина Медведева, вместо того, чтобы разбирать тактические, технические и индивидуальные действия в этой игре, некоторые средства массовой информации работали по принципу «брехать — не пахать, сбрехнул — отдохнул».

«Конечно, в "Зените" есть четкая система премирования, нацеленная на конечный результат. Вброшенные же перед игрой с "Краснодаром" цифры так же далеки от реальности, как Луна от Земли», — подчеркнул председатель правления сине-бело-голубых.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что матч «Зенит» – «Краснодар», который завершился победой клуба с берегов Невы со счетом 4:1, стал самым посещаемым в текущем сезоне РПЛ. На игру пришли 57 105 болельщиков.

Андрей Маркелов