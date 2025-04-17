Российские студенты будут допущены к летней Универсиаде 2025 года

Международная федерация университетского спорта (FISU) подтвердила возможность участия российских студентов во Всемирной летней универсиаде, которая пройдет с 16 по 27 июля 2025 года в Рейнско-Рурском регионе Германии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

15 апреля в швейцарской Лозанне прошла встреча между представителями FISU и Российского спортивного студенческого союза (РССС). Президент FISU Леонц Эдер заявил, что студенты из России «в нейтральном статусе могут участвовать в соревнованиях по тем видам спорта, где это возможно». По его словам, «университетский спорт способен укреплять чувство общности».

Последний раз российские студенты участвовали в летней Универсиаде 2019 года, которая прошла в Неаполе. В общем командном зачете российская сборная заняла второе место, уступив японским спортсменам. В 2013 году в Казани проходила Всемирная летняя универсиада, в 2019 году в Красноярске – Всемирная зимняя универсиада.

В 2022 году FISU отстранила атлетов из России и Белоруссии от международных соревнований под своей эгидой из-за начала спецоперации на Украине.

Таисия Орлова