Арестован глава Гаврилов-Ямского района

Кировский районный суд Ярославля арестовал главу Гаврилов-Ямского района Андрея Сергеичева на два месяца, до 15 июня 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Господин Сергеичев обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном организованной группой, из корыстной заинтересованности. Следствие считает, что в 2023 году глава района и директор коммерческой организации Андрей Голицын, который также является депутатом, создали благоприятные условия для победы подконтрольных компаний в проводимых закупках на выполнение строительных и монтажных работ на социально-значимых, спортивных и образовательных объектах. Как отмечали в прокуратуре, были и другие соучастники.

Подробнее о деле Андрея Сергеичева — в материале «Ъ-Ярославль».