В Екатеринбурге снизили максимальную скорость самокатов на тротуарах до 20 км/ч

Сервисы кикшеринга «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh с 17 апреля снизили максимальную скорость электросамокатов на тротуарах в Екатеринбурге до 20 км/ч, сообщили в компаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Новый лимит скорости на 20% ниже чем максимальная разрешенная скорость средства индивидуальной мобильности (СИМ) в 25 км/ч по ПДД. «Снижение скорости будет протестировано в рамках пилотного проекта на старте сезона. IoT-модуль, установленный в каждом самокате, технически не даст устройству разогнаться выше 20 м/ч»,— сказано в сообщении.

Мера направлена на снижение опасных ситуаций на тротуарах. По данным операторов, большинство пользователей СИМ передвигается по тротуарам со средней скоростью 17-20 км/ч, а доля водителей, превышающих эту скорость, составляет менее 1%.

В компаниях отметили, что снижение скорости СИМ не влияет на аварийность. Она связана с нарушениями ПДД и правил сервиса, такими как детский возраст, неспешивание, пересечение дороги в неположенном месте и поездки вдвоем. Для борьбы с этими нарушениями кикшеринги штрафуют нарушителей, проводят образовательные мероприятия и регулируют поведение пользователей технологиями.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что с начала сезона электросамокатов в Екатеринбурге заблокировали 4,3 тыс. аккаунтов из-за нарушений. Часть из них попали под блокировку из-за того, что за рулем оказались дети. Представители кикшеринговых компаний заявили, что готовы увеличивать контроль за нарушителями. Администрация, в свою очередь, пообещала ввести дополнительные зоны, где скорость самокатов будут замедлять.

Полина Щуцкая