На трех мостах в Свердловской области закрыли проезд из-за паводка

В Свердловской области из-за паводка на реке Ница введены ограничения движения для всех видов транспорта на трех мостах в Слободо-Туринском и Байкаловском районах, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Ограничение касается участков дорог село Бобровское — село Ницинское на 2 км, село Городище — деревня Боровикова на 1 км и дороги село Елань — деревня Яр на 1 км.

На опасных участках установлены временные дорожные знаки «Движение запрещено». Экипажи ДПС патрулируют эти территорий, информируя граждан о правилах поведения в период паводка и путях объезда. В настоящее время перебраться через подтопленные зоны возможно только с помощью объездных путей, проходящих через ближайшие населенные пункты.

Напомним, в Свердловской области от весеннего половодья пострадало пять населенных пунктов, в которых проживают 123 человека. Как сообщили в департаменте информационной политики, региональные власти готовы к паводкам, ситуация находится под контролем.

Ирина Пичурина