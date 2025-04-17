Главой попечительского совета фонда капремонта Самарской области стал Виталий Бризжань

Новым председателем попечительского совета Фонда капитального ремонта Самарской области единогласно избран Виталий Бризжань. Об этом сообщил зампредседателя Самарской губернской думы, член попечительского совета Александр Степанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«Уверен, что под его руководством работа совета станет еще более эффективной, открытой и ориентированной на интересы жителей»,— написал Александр Степанов в своем Telegram-канале.

В феврале Виталий Бризжань назначен на пост министра энергетики и ЖКХ Самарской области. В 2012-2015 годах чиновник занимал должность министра промышленности и энергетики Краснодарского края, позже трудился в краснодарской структуре Газпрома.

До Виталия Бризжаня попечительский совет фонда капремонта региона возглавлял Михаил Белоусов. В январе он покинул пост врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области и стал зампредседателя регионального правительства.

Сабрина Самедова