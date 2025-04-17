В рамках КРТ на Эльмаше построят садик на 150 мест и спортобъект

В Екатеринбурге на Эльмаше в рамках комплексного развития территории (КРТ) в квартале улиц Бабушкина — Корепина — Стачек помимо новых домов планируют построить детский сад на 150 мест и универсальный спортивный объект, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Мэр Алексей Орлов уже утвердил новые территории для КРТ, переосвоить площадку собираются за 13 лет. По данным администрации, площадка включает в себя два расположенных поблизости пространства. Территория размером около 20 тыс. кв. м расположена в границах улиц Бабушкина — Стачек — Краснофлотцев — Корепина. Вторая меньше в несколько раз: ее площадь составляет более 2 тыс. кв. м. Она находится по другую сторону перекрестка улиц Корепина и Бабушкина.

Напомним, под снос в этом квартале попадут 16 двухэтажных домов, которые были построены в 1943-1958 годы. Здание администрации района, как и соседние четырех- и пятиэтажные дома, сохранят.

Ирина Пичурина