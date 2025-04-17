Сочинские автобусы изменят график работы в пасхальные дни

Администрация Сочи усилит работу общественного транспорта 20 и 29 апреля 2025 года во время празднования Пасхи и Радоницы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ

В Лазаревском районе запустят дополнительные автобусы, которые будут курсировать с 8:00 до 18:00 от пересечения улиц Павлова и Изумрудной до верхнего кладбища.

В ночь с 19 на 20 апреля до 5:00 утра продлят работу маршрутов №12, 17, 38, 43, 83, 92, 95, 556 и 560. Автобусы №48, 68 и 539 будут ходить до 3:00.

На Пасху, 20 апреля, а также с 27 по 29 апреля (Радоница) общественный транспорт будет функционировать по расписанию рабочего дня.

«Ъ-Сочи» писал, что пасхальные богослужения и освящение куличей пройдут во всех 38 православных храмах города. Ночные службы в Соборе Архангела Михаила и храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» будут транслироваться на медиаэкраны.

Мария Удовик