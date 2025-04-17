Выдача потребительских кредитов в Удмуртии рухнула почти на 60% за год

Количество выданных потребительских кредитов в Удмуртии сократилось за год на 58,1% — до 12,9 тыс. оформленных займов в марте 2025-го, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По количественному показателю республика заняла 30-е место по стране. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», на регион пришлось чуть более 1% кредитов от общей выдачи в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Региональная динамика соответствует общероссийскому тренду: за год выдача потребительских займов в стране сократилась на 57%. «Сокращение выдачи во второй половине 2024-го стало следствием резкого роста ставок и ужесточения макропруденциальных лимитов. Однако уже с декабря темпы кредитования остаются на одном уровне, что говорит об определенной стабилизации»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Представитель бюро допустил, что можно ожидать определенного роста выдачи в сегменте розничного кредитования, даже в том случае, если ЦБ РФ не начнет снижать ключевую ставку. «Многие заемщики, вынужденные привлекать дорогие кредиты, захотят их рефинансировать, ориентируясь в первую очередь на начавшееся снижение ставок коммерческими банками»,— добавил господин Волков.

Напомним, в феврале жители Удмуртии оформили 13,1 тыс. потребкредитов, что на 6,4% меньше, чем в январе. Тогда эксперты сообщали об «охлаждении» рынка необеспеченного кредитования.