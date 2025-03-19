Выдача потребкредитов в Удмуртии сократилась на 6,4% за месяц под давлением ЦБ

Жители Удмуртии оформили 13,1 тыс. потребкредитов в феврале, что на 6,4% меньше, чем в январе, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По количественному показателю республика заняла 30-е место по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», регион опережает общероссийский тренд на сокращение выдачи потребкредитов на 1,8 п.п. Доля республики по количеству таких займов за указанный период составила в районе 1,06% от объема в РФ.

«После кратковременного перерыва в январе, в феврале возобновилась тенденция по сокращению выдачи потребкредитов. Очевидно, что "охлаждение" рынка необеспеченного кредитования является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора (Банка России.— "Ъ-Удмуртия")»,— оценил ситуацию на российском рынке потребительского кредитования директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Представитель бюро добавил, что в настоящее время банки предоставляют потребительские займы прежде всего кредитоспособным жителям.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что сокращение выдачи наблюдается и на удмуртском рынке автокредитования: в январе показатель составил около 1 тыс. займов на авто, что на 43,8% меньше, чем месяцем ранее.