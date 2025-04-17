Минздрав: внедрение ИИ в медицину сокращает время диагностики до 40%

Использование технологий искусственного интеллекта в сфере здравоохранения сокращает время диагностики пациентов до 40%, сообщил первый замминистра здравоохранения Владимир Зеленский. Кроме того, ИИ повышает показатель выявления патологии на 15-20%, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы внедряем технологии искусственного интеллекта не только в качестве медицинских изделий, мы массово используем чат-боты для организации визитов к врачу, распознавания голоса и анализа неструктурированных текстов медицинских карт. Также мы развиваем чат-боты для поддержки здорового образа жизни»,— рассказал господин Зеленский на Глобальной неделе здравоохранения в Абу-Даби (цитата по «РИА Новости»).

Замминистра отметил, что в России уже функционирует целая экосистема сервисов, работающих с применением ИИ-технологий. В частности, в прошлом году Минздрав внедрил в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) скрининговую маммографию с использованием ИИ.

О внедрении ИИ в сферу медицины — в материале «Ъ» «ИИ вас вылечит».

Полина Мотызлевская