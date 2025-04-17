Бывшего главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева осудили по делу о взятках

Киевский районный суд Симферополя приговорил к пяти с половиной годам колонии строгого режима бывшего главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева. Его признали виновным в получении взятки (ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Садаклиев в 2017 году

Фото: пресс-служба администрации Керчи Сергей Садаклиев в 2017 году

Фото: пресс-служба администрации Керчи

Помимо лишения свободы, суд назначил осужденному штраф в размере 1,75 млн руб. Также экс-чиновнику запретили занимать руководящие должности на семь лет.

Сергея Садаклиева арестовали в сентябре 2024 года по обвинению в нарушении требований по защите гостайны (ч. 1 ст. 283.2) и превышении полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286). По этим делам он все еще проходит фигурантом. ТАСС сообщает со ссылкой на источник, что бывший чиновник заключил досудебное соглашение со следствием. Подробности дел неизвестны.

Господин Садаклиев руководил крымским МЧС с февраля 2021 года по август 2024 года. 5 августа глава региона Сергей Аксенов сообщил, что чиновник решил уволиться по собственному желанию. Уходу главы МЧС предшествовал ряд крупных пожаров в Крыму.

Никита Черненко