Московский завод «Вторалюминпродукт» прокомментировал сообщения в СМИ о взрыве

В московском районе Некрасовка на территории завода «Вторалюминпродукт» поднялось облако пыли. Telegram-канал «Осторожно, Москва» принял произошедшее за взрыв. «Ъ» в компании рассказали, что во время запуска системы очистки произошел выброс пыли в воздух.

«Инцидент не повлиял на работу оборудования. Пострадавших нет»,— рассказала руководитель по маркетингу и связям с общественностью компании Елена Михайлюк. RTVI в МЧС также опровергли информацию о взрыве.

«Вторалюминпродукт» занимается утилизацией электронных и металлосодержащих отходов, а также заготовкой лома цветных и черных металлов. Завод, на котором произошел выброс пыли, находится на 2-й Вольской улице в Москве.