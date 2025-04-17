Эмир Катара прибыл в Россию

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву с официальным визитом, передает агентство ТАСС. 17 апреля у него состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В пресс-службе Кремля ранее сообщали, что лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также затронут украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке. В МИД Катара в интервью ТАСС сообщали, что Тамим бен Хамад Аль Тани планирует обсудить с российским коллегой ситуацию в Сирии, секторе Газа и на Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва очень ценит «доверительный диалог по многим темам, включая самые чувствительные».

Катар выполняет роль посредника в российско-украинском конфликте. 27 марта Россия передала Украине пятерых детей для воссоединения с родными. Церемония прошла в посольстве Катара в Москве.

Анастасия Домбицкая