Экс-владелица «Арианта» проиграла спор о сделках с агрофирмой «Южная»

Арбитражный суд Челябинской области отказал бывшей совладелице «Арианта» Елене Кретовой в признании незаконной сделкой договора займа между ООО «Агрофирма “Ариант”» и ООО «Консультанты Урала». Решение принято 16 апреля. Резолютивная часть опубликована в картотеке арбитражных дел.

Елена Кретова просила суд признать недействительным договор займа, который ее собственная компания «Консультанты Урала» (100% уставного капитала принадлежит госпоже Кретовой) и агрофирма «Южная» заключили 16 ноября 2021 года. Организации выступают ответчиками. Согласно материалам дела, заем агрофирма предоставила «Консультантам Урал» для докапитализация деятельности общества. При этом истец указывала, что компания доходы от своей работы не извлекала.

Суд продолжает рассматривать еще один иск Елены Кретовой к собственной компании о признании недействительным договора займа. Вторым ответчиком по этому делу выступает ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее агрофирма «Южная», «ЦПИ-Ариант», а также ООО «Агрофирма “Ариант”» предъявили компании Елены Кретовой иски о взыскании задолженности по договорам займа на общую сумму около 737 млн руб.

В апреле 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. с бывших собственников промышленной группы ЧЭМК — Юрия и Людмилы Антиповых, Александра и Людмилы Аристовых, их дочери Елены Кретовой и ее супруга Александра Кретовых. По этому иску в пользу государства у семьи Аристовых-Кретовых были изъяты 100% акций и имущество ООО «Кубань-Вино», «Агрофирмы “Южная”», «Агрофирмы “Ариант”» и «Центра пищевой индустрии — “Ариант”».