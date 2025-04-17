Патрушев возглавит общественный совет проекта ЕР по гражданской идентичности

Помощник президента России Николай Патрушев возглавит общественный совет проекта «Единой России» (ЕР) по укреплению гражданской идентичности «Мир возможностей». Об этом руководство партии сообщило на открытии второго всероссийского форума «Битва за умы» сегодня, 17 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента России Николай Патрушев (слева) и заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин (справа)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Помощник президента России Николай Патрушев (слева) и заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин (справа)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Решение о назначении господина Патрушева принял президиум генсовета ЕР и рекомендовал кандидатуру помощника президента бюро высшего совета партии. «Воспитание молодого поколения в духе наших традиций, истории и культуры — один из ведущих приоритетов ЕР. Партпроект "Мир возможностей" способствует решению этой задачи, и, безусловно, Николай Платонович в качестве председателя общественного совета проекта поднимет его реализацию на качественно новый уровень»,— пояснил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев.

«Мир возможностей» ставит перед собой цели «сохранения исторического и духовного наследия страны, патриотического воспитания и укрепления гражданской идентичности». В рамках проекта, например, проходят акции «Мы наследники Победы» и «Русский Крым и Севастополь». Сам Николай Патрушев, согласно сообщению пресс-службы, «дал высокую оценку работе партии по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» на открытии форума.

Николай Патрушев возглавлял ФСБ России с 1999 по 2008 год, был секретарем Совета безопасности с 2008 по 2024 год, а в мае прошлого года стал помощником президента, курирующим кораблестроение.

Божена Иванова