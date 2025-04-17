На трассе М-5 «Урал» от Башкирии до Сатки вводятся ограничения для фур

Для обеспечения безопасности дорожного движения с 17 апреля на участке федеральной трассы М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан до Сатки вводится временное ограничение движения фур с технически допустимой массой более 12 т. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Проезжать грузовикам по дороге нельзя с 10:00 до 18:00 ежедневно, во время повышенной интенсивности движения транспорта. Мера необходима для ускоренного выполнения ремонта на трассе. По предварительным данным, ограничения снимут 1 мая, но дату могут изменить. В пресс-службе учреждения водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 15-16 апреля на участке федеральной трассы М-5 в Челябинской области из-за ремонта дороги и обилия машин образовалась пробка длиной около 80 км. Скорость потока машин на проблемном участке составляет 15-30 км/ч. По данным пресс-службы ФКУ УПР ДОР «Южный Урал», в апреле интенсивность транспортного потока на трассе М-5 в восемь-десять раз превысила расчетную (достигает 30-35 тыс. автомобилей). Также обстановка на дороге ухудшается из-за грузовиков, которые разрушают непросохшую после зимы трассу.

Виталина Ярховска