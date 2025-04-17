Глава Суддепа: в Екатеринбурге в плохом состоянии Чкаловский и Октябрьский суды

В наиболее плохом состоянии в Екатеринбурге находятся здания Чкаловского и Октябрьского районных судов. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Судебного департамента при ВС России Владислав Иванов, участвующий в выездном двухдневном совещании Суддепа в столице Урала. По его словам, проблемы требуют «немедленного принятия решений», и над этим уже начали работать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава судебного департамента при ВС РФ Вячеслав Иванов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава судебного департамента при ВС РФ Вячеслав Иванов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В целом господин Иванов оценил материальное состояние судов региона как хорошее. Накануне, 16 марта, он посетил 17 районных судов, областной и окружной, арбитражный суды.

Среди основных проблем судебной сферы в целом Владислав Иванов отметил большую нагрузку на судей. «Мы фиксируем печальную тенденцию, что судьи, которые могли бы еще работать и выносить решения, уходят в отставку»,— сказал он. По его словам, Суддеп работает над этим, целью является, чтобы судьи могли реализоваться не только в профессиональной, но и в личной жизни.

Среди других тенденций работы судебной системы господин Иванов назвал внедрение нейросетей, которые в Судебном департаменте используют для решения «конвейерных» задач. При этом, по его словам, решение о судьбах людей должен принимать живой человек, обладающий состраданием. Помимо этого, в департаменте работают над цифровизацией судебного процесса и защитой от кибератак.

Напомним, на площадке Свердловского облсуда 17 и 18 апреля проходит выездное совещание Судебного департамента при Верховном суде РФ. На нем обсудят итоги 2024 года и планы на 2025 год.

Анна Капустина