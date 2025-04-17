Хоккейные свитера Ивана Демидова проданы на сумму более $250 тыс.

Хоккейные свитера российского форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова, дебютировавшего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), распроданы на рекордную сумму более $250 тыс. Об этом сообщил основатель магазина хоккейной одежды Hockey Jerseyz Питер Альпер на своей странице в социальной сети Х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters

По словам Альпера, результат продаж стал рекордным в истории франшизы.

Ивану Демидову 19 лет. На прошлой неделе он подписал контракт новичка с «Монреалем». Свой первый матч в НХЛ форвард провел 15 апреля. На 6-й минуте домашней игры против «Чикаго Блэкхокс» Демидов отдал голевой пас, на 14-й минуте отметился заброшенной шайбой. Встреча завершилась победой «Чикаго» в серии послематчевых буллитов — 4:3.

Демидов был выбран «Монреалем» под пятым номером на драфте НХЛ 2024 года. В Континентальной хоккейной лиге игрок выступал за петербургский СКА. В составе команды набрал 54 очка (22 гола плюс 32 передачи) за 77 матчей.

Подробнее о дебюте Демидова — в материале «Ъ» «Исторический переход».

Таисия Орлова