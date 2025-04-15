Иван Демидов забросил шайбу в дебютной игре в НХЛ

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов провел свой первый матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в котором отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters

На своем льду «Монреаль» принимал «Чикаго Блэкхокс». На шестой минуте встречи 19-летний Демидов отдал голевой пас на партнера по звену канадца Алекса Ньюхука. На 14-й минуте Демидов отметился заброшенной шайбой. Встреча завершилась победой «Чикаго» в серии послематчевых буллитов — 4:3.

Пресс-служба НХЛ опубликовала видео с голом Демидова в социальной сети Х и назвала его особенным парнем.

«Монреаль Канадиенс» занимает 8-е место в таблице Восточной конференции, набрав 89 очков за 81 игру. «Чикаго Блэкхокс» располагается на 15-й строчке Западной конференции, набрав 59 очков в 81 матче.

Иван Демидов был выбран «Монреалем» под пятым номером на драфте НХЛ 2024 года. В апреле 2025 года он подписал с канадским клубом трехлетний контракт новичка. В Континентальной хоккейной лиге выступал за петербургский СКА. В составе команды набрал 54 очка (22 гола+32 передачи) за 77 матчей.

Таисия Орлова