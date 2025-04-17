Россельхознадзор рассчитывает победить борщевик в 2025 году

Для борьбы с борщевиком Сосновского Россельхознадзор будет использовать новое средство биологической защиты. Оно способно подавить устойчивость сорняка. Победить борщевик ведомство планирует в этом году, сообщил руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Наш институт занимается (разработкой.— "Ъ") биопестицида на натуральных основах грибов, которые подавить очень сложно»,— рассказал господин Данкверт в интервью телеканалу «Россия 24».

В октябре 2024 года депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга сообщили о разработке законопроекта по борьбе с борщевиком. За год из городского бюджета на устранение растения выделили около 67 млн руб.

В Казани на борьбу с борщевиком направят 3,7 млн руб. Ожидается, что уже через 20 дней после обработки площадь уничтоженного растения составит не менее 80% от общей территории вмешательства.

О региональных мерах борьбы с сорняком — в материале «Ъ» «Борщевик разросся до федеральных масштабов».