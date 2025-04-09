В Казани на борьбу с борщевиком направят 3,7 млн рублей

В Советском районе Казани на борьбу с борщевиком Сосновского выделят 3,7 млн руб. Заказчиком выступает МКУ «Администрация Советского района Исполнительного комитета муниципального образования города Казани». Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на борьбу с борщевиком в Советском районе направят 3,7 млн рублей

Фото: Вера Тюкалова, Коммерсантъ В Казани на борьбу с борщевиком в Советском районе направят 3,7 млн рублей

Фото: Вера Тюкалова, Коммерсантъ

Согласно документации, для ликвидации борщевика подрядчику предстоит выполнить несколько этапов работ: обработка сорняков химическими средствами, скашивание зарослей газонокосилками, сбор и утилизация опавших соцветий и растительных остатков. Финансирование работ будет осуществляться из городского бюджета.

«Обработки с использованием опрыскивателей проводятся при скорости ветра не более 4–5 метров в секунду в сухую погоду при температуре воздуха не ниже +5...+10 °C и не выше 25 °C. Обработку не рекомендовано проводить под палящим солнцем. Рекомендованное время обработки: с 5 до 10 часов утра и с 16 часов вечера до заката», — указано в документе.

Обработка будет проводиться в нескольких районах города и прилегающих территориях. В зону работ войдут жилые массивы Вознесенское, Киндери, Константиновка, Кульсеитово, Большие Клыки, Царицыно, Нагорный, а также Русско-Немецкая Швейцария. В перечень включены Дербышкинский и Ноксинский леса, береговые зоны рек Киндерки, Казанки, Ноксы, а также участки на улице Красной Позиции и Мамадышском тракте.

Также согласно контракту уже через 20 дней после обработки площадь уничтоженного борщевика должна составить не менее 80% от общей территории вмешательства.

Все работы должны быть завершены до 31 октября.

Артём Дергунов