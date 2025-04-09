В Казани на борьбу с борщевиком направят 3,7 млн рублей
В Советском районе Казани на борьбу с борщевиком Сосновского выделят 3,7 млн руб. Заказчиком выступает МКУ «Администрация Советского района Исполнительного комитета муниципального образования города Казани». Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
В Казани на борьбу с борщевиком в Советском районе направят 3,7 млн рублей
Фото: Вера Тюкалова, Коммерсантъ
Согласно документации, для ликвидации борщевика подрядчику предстоит выполнить несколько этапов работ: обработка сорняков химическими средствами, скашивание зарослей газонокосилками, сбор и утилизация опавших соцветий и растительных остатков. Финансирование работ будет осуществляться из городского бюджета.
«Обработки с использованием опрыскивателей проводятся при скорости ветра не более 4–5 метров в секунду в сухую погоду при температуре воздуха не ниже +5...+10 °C и не выше 25 °C. Обработку не рекомендовано проводить под палящим солнцем. Рекомендованное время обработки: с 5 до 10 часов утра и с 16 часов вечера до заката», — указано в документе.
Обработка будет проводиться в нескольких районах города и прилегающих территориях. В зону работ войдут жилые массивы Вознесенское, Киндери, Константиновка, Кульсеитово, Большие Клыки, Царицыно, Нагорный, а также Русско-Немецкая Швейцария. В перечень включены Дербышкинский и Ноксинский леса, береговые зоны рек Киндерки, Казанки, Ноксы, а также участки на улице Красной Позиции и Мамадышском тракте.
Также согласно контракту уже через 20 дней после обработки площадь уничтоженного борщевика должна составить не менее 80% от общей территории вмешательства.
Все работы должны быть завершены до 31 октября.