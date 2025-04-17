Путин назначил секретаря Союзного государства полпредом в Конституционном суде

Президент Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Конституционном суде Дмитрия Мезенцева. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Мезенцев в 2009–2012 годах был губернатором Иркутской области. В 2013–2015 годах занимал пост генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, в 2019–2021-м был послом России в Белоруссии. С 19 марта 2021 года — государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии.

Господин Мезенцев сменил Александра Коновалова, которого Совет федерации накануне утвердил на должность судьи Конституционного суда России. В 2008–2020 годах господин Коновалов занимал пост министра юстиции.

Подробности — в материале «Ъ» «Чиновника переодели в мантию».