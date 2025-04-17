Сотрудника челябинского аэропорта наградили за обнаружение бомб в посылках

Сотрудник службы безопасности челябинского аэропорта Александр Абрамов получил благодарность от генерального директора «Новапорт Холдинг» (аэропорт входит в структуру этой группы компаний) за обнаружение взрывных устройств, замаскированных под подарочные парфюмерные наборы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Александр Абрамов увидел в почтовых посылках взрывные устройства на боевом взводе во время досмотра отправлений на грузовом складе аэропорта. Он сообщил о находке в специальные службы и объявил эвакуацию сотрудников терминала. Устройства обезвредили. Никто не пострадал.

Господин Абрамов работает в авиации с 2012 года. Начинал карьеру с должности инспектора, сейчас является начальником отдела досмотра.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте текущего года в аэропорту Челябинска взрывотехники ФСБ России обезвредили пять посылок с самодельными взрывными устройствами. Почтовые отправления, замаскированные под подарочные парфюмерные наборы, предназначались для участников специальной военной операции и госслужащих, работающих в зоне СВО. Отправителем следствие считает 21-летнего первоуральца, которого могли завербовать украинские спецслужбы. Он находится в СИЗО по подозрению в незаконной перевозке взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Виталина Ярховска