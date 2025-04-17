Семьи тюменских участников СВО освободят от налога на транспорт

В Тюменской области семьи участников специальной военной операции (СВО) освободят от уплаты транспортного налога, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Льгота рассчитана на одно транспортное средство в семье с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил для семей бойцов, которые находятся в зоне проведения спецоперации. Как рассказал губернатор, предложение выдвинула фракция ЛДПР в региональной думе — депутаты на заседании также проголосовали за то, чтобы распространить нововведение на налоговый период 2024 года.

«Льгота действовала в регионе с 2022 года. Но поскольку мера поддержки носит заявительный характер, то не все военнослужащие могли подать соответствующую заявку. Теперь это вправе будут сделать жены военнослужащих»,— добавил Алеександр Моор.

Напомним, в Тюменской области 2025 год объявлен Годом героев. По словам губернатора, сегодня «особенно важно помнить» о подвигах и героизме ветеранов войны и труда, участников локальных войн и конфликтов, участников СВО. Кроме того, ранее судебные приставы региона приостановили 24,9 тыс. исполнительных производств на общую сумму 1,3 млрд руб. в отношении 5 тыс. должников, которые являются участниками специальной военной операции.

Ирина Пичурина