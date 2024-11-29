В Тюменской области приостановили взыскание долгов с участников СВО на сумму 1,3 млрд рублей

С начала проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине судебные приставы в Тюменской области приостановили 24,9 тыс. исполнительных производств на общую сумму 1,3 млрд руб. в отношении 5 тыс. должников. Об этом на заседании Тюменской областной думы рассказал руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по региону Кабдула Хайдаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Как следует из материалов к заседанию, в 2024 году на исполнении находился 1,3 млн исполнительных документов. «Деятельность была ориентирована на максимальное восстановление нарушенных прав граждан, обеспечение установленного порядка деятельности судов, обеспечение сохранения прожиточного минимума граждан, а также обеспечение сохранения прав граждан, являющихся участниками СВО и членами их семей»,— говорится в документе.