Волейболисты «Белогорье» выиграли первый матч в «бронзовой серии» Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» победил ленинградское «Динамо» в первом мачте за бронзовые медали в чемпионате Суперлиги. Встреча прошла на временной домашней арене белгородцев в Туле 16 апреля и завершилась со счетом 3:0 (25:20, 25:20, 25:17).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ

Самыми результативными игроками в команде хозяев стали Мохамед Аль Хачдади, заработавший 17 очков, Андрей Марченко (14 очков), Георгий Заболотников (12 очков). В команде гостей отличились Назар Литвиненко (16 очков), Осниель Мергарехо (восемь очков), капитан Денис Бирюков и Владимир Съемщиков (по шесть очков).

Следующий матч «бронзовой серии» пройдет в Туле 18 апреля, он начнется в 19:00.

На прошлой неделе «Белогорье» выбыло из борьбы за первое–второе место в чемпионате, проиграв в полуфинальной серии петербургскому «Зениту».

Как белгородцы завершили предыдущий сезон Суперлиги — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова