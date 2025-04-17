В Полевском местный житель устроил стрельбу из пистолета

Житель Полевского (Свердловская область) устроил стрельбу на улице. В его отношении полиция возбудила административное делопроизводство, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее он был судим за нанесение побоев и кражу. «В настоящее время уральский "Рэмбо" содержится под стражей в территориальном ОВД, вытрезвляется. Это местный житель, гражданин Кочиев, 1994 года рождения, ранее судимый по статьям 116 и 158 УК РФ. В его руках на фото не огнестрельное оружие, к счастью, а пневматический пистолет, который сыщики изъяли и приобщили к материалам проверки»,— рассказал полковник.

Накануне Telegram-канал «Злой Екатеринбург» опубликовал фото человека с пистолетом — в подписи говорилось, что нетрезвый мужчина стрелял по окнам жилого дома, а потом отправился в алкомаркет. Затем его задержали сотрудники ППС.

В прошлом месяце Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Романа Штадлера, обвиняемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По версии следствия, он выстрелил из травматического пистолета около храма Большой Златоуст на ул. Малышева.

Ирина Пичурина