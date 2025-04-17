В Уфе на площади 400 кв. м горит цех производства ПВХ-лодок

В Черниковке 37 специалистов и 10 единиц техники тушат пожар на Турбинной улице, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. Возгоранию присвоен повышенный ранг.

Пожар произошел в цехе по производству лодок из поливинилхлорида. Его площадь составила 400 кв. м. Сообщений о пострадавших не поступало, отмечается в релизе.

На место происшествия выехала группа беспилотных авиационных систем для мониторинга обстановки, а также передвижная лаборатория для замера вредных веществ в воздухе.

Майя Иванова