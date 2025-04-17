Расходы бюджета Удмуртии превысили 31 млрд рублей в первом квартале

Расходы бюджета Удмуртии в первом квартале выросли на 26,8% при сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 31,3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики республики. Основная часть расходов или 73,7% пришлись на социальные нужды: зарплаты, меры соцподдержки, образование, здравоохранение, культуру и спорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, на выплату зарплаты бюджетникам в первом квартале выделили 13,5 млрд руб. Это на 17,6% больше, чем годом ранее. На ремонт и содержание дорог, а также на реализацию нацпроектов направили 4,3 и 4,1 млрд руб. На капитальные вложения, создание и обновление объектов инфраструктуры направили 1,4 млрд руб.

Всего в первом квартале в бюджет поступило 33,4 млрд руб. Налоговые и неналоговые доходы составили 24,7 млрд руб. Это на 21% больше, чем годом ранее.

«Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Удмуртии обусловлено ростом поступлений по налогу на прибыль организаций — рост на 16,6%, по налогу на доходы физических лиц — рост на 28,3%»,— добавили в ведомстве. Безвозмездные поступления за год увеличились на 10,4%, составив в январе-марте 8,7 млрд руб.

Объем государственного долга республики к 1 апреля не изменился и составил 66,1 млрд руб. «Просроченной задолженности по долговым обязательствам нет»,— уточнили в региональном министерстве экономики.

Напомним, всего в прошлой году в бюджет региона поступило 135,4 млрд руб. Расходы республиканской казны составили 128,7 млрд. На социальную сферу направили свыше 95 млрд. Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов назвал регион лидером в ПФО по темпу роста налоговых и неналоговых доходов.