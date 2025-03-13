Ефимов: по темпу роста налоговых и неналоговых доходов Удмуртия — лидер в ПФО

По темпу роста налоговых и неналоговых доходов Удмуртии стала лидером в ПФО, работающая с программами импортозамещения и гособоронзаказами промышленность и другие отрасли экономики демонстрируют уверенный рост, заявил председатель правительства республики Роман Ефимов на очередном заседании, пишет пресс-служба кабмина 13 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В бюджет региона в 2024 году поступило 135,4 млрд руб. Темп роста по налогу на прибыль организаций составил 127%, НДФЛ — 32%, УСН — 148%, транспортному налогу — 14%. Неналоговые доходы увеличились почти вдвое, на 98%.

«В 2024 году расходы бюджета Удмуртии составили 128,7 млрд руб. Из этой суммы на социальные направления было выделено более 95 млрд, на поддержку реального сектора экономики — 26,5 млрд, на строительство, ремонт дорог и обеспечение безопасности дорожного движения — более 10 млрд рублей, на поддержку предприятий АПК — почти 2,3 млрд»,— сказала министр финансов Удмуртии Вера Сухих. Она добавила, что расходы на оплату труда выросли на 22% в 2024 году и составили 63,9 млрд.

Госдолг Удмуртии снизился на 1,35 млн руб. за 2024 год и составил 66,12 млрд руб. по данным на 1 января 2025 года. «Под списание задолженности по бюджетным кредитам планируется 8,8 млрд», — указано в сообщении. Высвобожденные средства направят на проекты в сфере ЖКХ, замену лифтов, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности и предпринимательства, другие а также погашение задолженности по бюджетным кредитам на 4 млрд руб.