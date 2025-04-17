В Сургуте планируют открыть термальный курорт

На территории Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) планируют открыть курорт с термальными источниками, сообщил Telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глава Сургута Максим Слепов представил инвестиционное послание на 2025 год: в городе собираются реализовать 16 крупных проектов на сумму более 190 млрд руб. Среди главных проектов — научно-технологический центр «Юнити Парк» за 94 млрд руб., второй мост через Обь, реконструкция железнодорожного вокзала, Сургутский транспортно-логистический комплекс.

Проект создания горячих источников в Сургуте вошел в число перспективных идей наряду с базами отдыха, парками, спорткомплексами, гостиницами, а также развитием придорожного сервиса, промышленного производства и креативных индустрий.

За пять лет бюджет города вырос почти в два раза — до 51 млрд руб. на 2024 год. Для поддержки крупных проектов была обновлена документация стратегии развития, территориального планирования и градостроительного зонирования.

Напомним, в Тюмени создадут термальный курорт всероссийского масштаба, который будет работать круглый год. Целью проекта служит увеличение туристического потока и продление средней продолжительности пребывания гостей в Тюмени вне зависимости от сезона до пяти-семи дней.

Ирина Пичурина