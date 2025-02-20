В Тюмени создадут термальный курорт всероссийского масштаба

На территории Тюмени создадут термальный курорт всероссийского масштаба, который будет работать круглый год, сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев при подведении итогов первого Термального конгресса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сейчас работа по созданию курорта находится в активной фазе. «Главная цель столь амбициозного проекта — увеличение туристического потока и продление средней продолжительности пребывания гостей вне зависимости от сезона до пяти-семи дней»,— рассказал мэр. Он также отметил, что туризм, будучи мощным двигателем экономики, поддерживает гостиничный и ресторанный бизнес, торговлю, культуру, здравоохранение и медицину, транспорт, а также способствует созданию новых рабочих мест, при этом в последние годы о Тюмени как туристическом центре все чаще отзываются положительно.

Напомним, 18-19 февраля в Тюмени состоялся первый в России Термальный конгресс, который посетили более 200 участников — представителей туристической сферы, органов власти, экспертов и инвесторов, они обсудили перспективы развития индустрии, изменения потребительского портрета путешественников, актуальные вызовы и тренды отрасли.

Как сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, посещаемость термальных объектов в регионе за последние пять лет выросла в полтора раза, превысив 1,4 млн гостей в 2024 году.

Ирина Пичурина