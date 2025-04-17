NYT: Трамп не допустил удары Израиля по ядерным объектам Ирана

Израиль собирался атаковать иранские ядерные объекты в мае 2025 года, однако президент США Дональд Трамп отклонил эти планы. Он выступил за переговоры с Тегераном об ограничении его ядерной программы, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Mohatt / File Photo / Reuters Фото: Kevin Mohatt / File Photo / Reuters

Израиль планировал рейд спецназа на иранские ядерные объекты и их бомбардировку, в которой, как надеялись власти страны, примут участие США. Позже от рейдов отказались, но стороны продолжили обсуждать планы масштабной бомбардировки Ирана.

После предложения Израиля в администрации США начались дебаты по поводу возможных атак на Иран. Они длились несколько месяцев, разделив окружение господина Трампа на тех, кто выступил за военные действия, и тех, кто скептично отнесся к тому, что это может разрушить ядерные амбиции страны.

12 апреля в Омане прошел первый раунд переговоров Тегерана и Вашингтона по иранской ядерной программе. На 19 апреля запланирован второй этап. Дональд Трамп позитивно оценил ход переговоров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иранский атом не будут рубить под корень».