Пермский производитель бурового оборудования увеличил прибыль в 2,5 раза

Финансовую отчетность за прошлый год раскрыло ООО «ВНИИБТ — Буровой инструмент». По информации «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году компания продемонстрировала выручку в размере 3,5 млрд руб. (в 2023 году — 2,7 млрд руб., рост — 31%) и чистую прибыль 763 млн руб. (годом ранее — 298 млн руб., рост в 2,5 раза). Примечательно, что в 2021 и 2022 годах общество показывало убытки в размере 1,2 млрд руб. и 108,3 млн руб. соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс-Карты Фото: Яндекс-Карты

ООО «ВНИИБТ — Буровой инструмент» образовано на базе Пермского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института буровой техники, основанного в 1963 году. Сегодня предприятие входит в группу компаний «Интегра» и является одним из ее основных производственных подразделений. «ВНИИБТ — Буровой инструмент» имеет три производственные площадки: в Перми, поселке Павловском Пермского края, а также в городе Котово Волгоградской области. На них производится широкая номенклатура бурового и нефтепромыслового оборудования.