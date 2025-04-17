Пермские предприниматели продолжают давать названиям компаний собственные имена

В Перми зарегистрировано еще одно юридическое лицо, учредитель которого назвал его своим полным именем — ООО «Шевалдин Иван Александрович», говорится в базе «СПАРК-Интерфакс». Компания с таким названием планирует заниматься «розничной торговлей по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет». Сам господин Шевалдин — уроженец Свердловской области, имеет в Свердловском районе Перми ИП, в рамках которого занимается торговлей в нестационарных торговых объектах.

Напомним, 20 марта в Перми появилась компания, названная по имени, отчеству и фамилии своего учредителя. Александр Стениловский зарегистрировал в городе ООО «САА». Наименование организации, возглавленной учредителем, расшифровывается как «Стениловский Александр Анатольевич». ООО «САА» занимается техобслуживанием и ремонтом автотранспортных средств.