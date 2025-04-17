Власти США аннулировали два гранта на $2,7 млн Гарвардскому университету

Министерство внутренней безопасности США аннулировало два гранта для Гарвардского университета на общую сумму более $2,7 млн. Об этом говорится в документе, распространенном ведомством, его текст приводит агентство Reuters.

Как говорится в документе, аннулирование грантов последовали за решением президента США Дональда Трампа заморозить федеральное финансирование университета в размере $2,2 млрд, предложив отменить его статус освобожденного от налогов учебного заведения из-за его радикальной идеологии.

15 апреля правительство США заморозило более $2,2 млрд грантов и $60 млн по контрактам Гарвардскому университету. Причиной стал отказ вуза на требования администрации президента США Дональда Трампа, касающиеся активизма студентов и преподавательского состава.

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