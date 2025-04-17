ТАСС: следователи работали по экс-губернатору Курской области несколько месяцев

Следственные действия в отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, арестованного по обвинению в мошенничестве, велись несколько месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, вина бывшего губернатора подтверждается как материалами дела, так и показаниями свидетелей.

«Проверки расходования бюджетных средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области, начались в 2024 году. Оперативные мероприятия по самому Смирнову шли несколько месяцев, когда появились данные о его причастности к мошеннической схеме»,— рассказал собеседник агентства.

Алексея Смирнова задержали 16 апреля. По информации правоохранительных органов, вместе с сообщниками он похитил 1 млрд руб., деньги предназначались для строительства фортификационных сооружений. Экс-губернатор вину в особо крупном мошенничестве отрицает. Мещанский суд Москвы арестовал его до 15 июня.

По подозрению в преступлении также задержали трех руководителей Корпорации развития Курской области и глав коммерческих организаций, которые получили бюджетные средства, но не выполнили строительные работы. Все они находятся под арестом.

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