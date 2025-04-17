NYT: администрация Трампа может лишить американцев доступа к DeepSeek

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможную блокировку китайской нейросети DeepSeek, а также ограничение поддержки Китая от американского производителя чипов Nvidia.

Как сообщают собеседники издания, власти США обдумывают введение штрафов, которые помешают DeepSeek покупать американские технологии. Администрация Штатов также изучит, не обходила ли китайская компания действующие ограничения для покупки американских микросхем.

16 апреля Министерство торговли США анонсировало новые требования по лицензированию чипов искусственного интеллекта H20 от Nvidia, MI308 от AMD, а также их эквивалентов для экспорта в Китай. Nvidia ожидает, что из-за новых ограничений потеряет более $5 млрд.

На этой неделе Nvidia также объявила о планах построить заводы в США, на которых будет производить суперкомпьютеры с технологиями ИИ. По оценкам руководства, в следующие четыре года компания произведет в США технологий ИИ на $500 млрд.

О торговой войне США и Китая — в материале «Ъ FM» «Пошли на исключение».