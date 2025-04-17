Мужчину ранило взрывным устройством после атаки БПЛА на Белгородскую область

В селе Борки Валуйского округа Белгородской области при выполнении боевых задач ранен боец отряда «Орлан», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Причиной стал БПЛА, сбросивший взрывное устройство на территорию села.

Мужчина получил минно-взрывную травму, а также множественные слепые осколочные ранения рук и ног. Пострадавшего доставили в Валуйскую центральную районную больницу. Сейчас с пострадавшим работают медики.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по десяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 60 боеприпасов и 67 БПЛА. Ранее о пострадавших не сообщалось. Разрушения получили пять частных домовладений и 13 транспортных средств, а также трактор.