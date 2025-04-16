Игорь Акинфеев отметил юбилей на ноль

Вторым финалистом «Фонбет» Кубка России по футболу в верхней сетке play-off стал ЦСКА. После домашней победы над московским «Динамо» со счетом 2:1 армейцы добились ничейного результата в ответной встрече — 0:0. В финале «Пути Российской премьер-лиги» они сыграют с «Зенитом», который ранее одолел «Ростов». Динамовцев же ждет дерби со «Спартаком» на втором этапе полуфинала «Пути регионов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в матче Кубка России против московского «Динамо»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в матче Кубка России против московского «Динамо»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Нынешней весной «Динамо» и ЦСКА встретились уже в третий раз, при этом два предыдущих матча завершились в пользу армейцев. Сначала они выиграли 2:1 в Кубке России, а затем и в чемпионате — 3:1. Да и в первом круге РПЛ подопечные Марко Николича взяли верх — 2:1, но после зимнего перерыва у них вообще не было ни одного поражения — шесть побед при одной ничьей. В премьер-лиге ЦСКА догнал замыкающий тройку «Спартак», а «Динамо» опережает на четыре очка. Тем не менее в кубковом противостоянии бело-голубые сохраняли шансы на успех, учитывая, что сейчас они выступали дома.

Николич и его динамовский коллега Марцел Личка выставили оптимальные составы, причем у красно-синих в ворота встал сам Игорь Акинфеев, хотя обычно в Кубке России его подменял молодой Владислав Тороп. Для капитана армейцев это был 900-й матч в карьере. И уже в дебюте полузащитник хозяев Луис Чавес мог подпортить ему юбилей ударом из-за штрафной площади, но лишь задел штангу. Потом Акинфееву снова немного повезло, когда Ярослав Гладышев не успел замкнуть на дальней штанге неудавшийся удар Битело. И если в том эпизоде нападающий «Динамо» не заслуживал упрека, то, как он не подстроился под отличную фланговую передачу Чавеса, трудно объяснить. Гладышеву нужно было просто правильно подобрать и подставить ногу, а там даже Акинфеев бы, скорее всего, не помог.

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Впрочем, 39-летнего голкипера стало очень напрягать, что вся игра проходит у его ворот, и он, что называется, напихал одноклубникам, которые позволяли регулярно обстреливать их. Другое дело, что и динамовцы постоянно мазали, отправляя мяч куда угодно, только не в створ. В то же время ЦСКА вовсе не бил. Впереди у него действовал, а точнее, бездействовал венесуэльско-малийский тандем форвардов — Сауль Гуарирапа и Секу Койта. Когда второй вроде бы выскочил на голевую позицию, пусть и под очень острым углом, то замешкался и даже не попробовал пробить по воротам Андрея Лунева. А вот хозяева ближе к перерыву все же поправили прицел, и Хорхе Карраскаль нанес два плотных удара, которые потребовали участия Акинфеева. В обоих случаях он отбивал мяч перед собой, но защитники подстраховали и не дали сопернику сыграть на добивании. Пришлось Акинфееву реагировать и на коварную срезку головой Даниила Фомина после навеса Чавеса.

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Напрыгался юбиляр в первом тайме изрядно. При счете 0:0 статистика ударов была 11:0. По владению мячом «Динамо» также имело ощутимое превосходство — 64% против 36%. К тому же в составе ЦСКА проблемы со здоровьем испытывал плеймейкер Миралем Пьянич, которого в перерыве заменили на Рифата Жемалетдинова. Кроме того, Николич выпустил Кристияна Бистровича вместо незаметного Аббосбека Файзуллаева. Во второй половине армейцы заиграли повеселее, а Гуарирапа наконец-то побеспокоил Лунева. Акинфеев тоже не скучал, но все-таки партнеры разгрузили его. Равновесие в матче едва не нарушил Койта, который грубо срубил Битело. Показалось, что фол тянул и на прямую красную карточку, однако бригада VAR почему-то не заинтересовалась этим инцидентом. И Николич тут же от греха подальше сам убрал малийца, поменяв на Кирилла Глебова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер «Динамо» Марцел Личка и главный тренер ЦСКА Марко Николич

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Главный тренер «Динамо» Марцел Личка и главный тренер ЦСКА Марко Николич

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Любопытно, что Личка долго не вводил резервы и верил в стартовый состав, который действительно еще выглядел довольно свежо. Особенно выделялся Карраскаль. Очередной опасный удар колумбийца опять парировал Акинфеев, а потом он проявил бдительность, когда Эли Даса зарядил издали. Гости же рассчитывали в атаке на Тамерлана Мусаева, когда и Гуарирапа уже покинул поле. Правда, их более чем устраивал и ничейный исход. В концовке бело-голубые активировали Муми Нгамалё, Диего Лаксальта и Виктора Окишора, создав давление на ворота Акинфеева. Но армейцы сделали все, чтобы не испортить праздник своему вратарю. В итоге Акинфеев провел еще один сухой матч в карьере и вывел команду в малый финал Кубка России по «Пути РПЛ», в котором ЦСКА будет противостоять «Зенит». «Динамо» же теперь попытается пробиться в суперфинал турнира через «Путь регионов» и встретится на втором полуфинальном этапе в нижней части сетки со «Спартаком».

Александр Ильин