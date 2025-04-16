В Гагаузии призвали ООН и ОБСЕ следить за ситуацией в автономии

Участники митинга в Комрате потребовали от властей Молдавии освободить из-под домашнего ареста главу Гагаузии Евгению Гуцул и восстановить полномочия автономии. Протестующие, включая депутатов местного парламента, членов гагаузского правительства, представителей общественных организаций, потребовали от Кишинева прекратить вмешательство в дела региона и призвали ООН, ОБСЕ и Совет Европы установить международный мониторинг ситуации в регионе.

Сегодня, 16 апреля, жители Гагаузии собрались у здания Исполнительного комитета (правительства) автономии в Комрате в поддержку Евгении Гуцул. «Народное собрание и Исполнительный комитет Гагаузии должны организовать официальные визиты в дипломатические представительства Турции, США, РФ, стран ЕС, Венгрии, Азербайджана и Белоруссии с целью информирования международного сообщества о нарушении прав гагаузского народа»,— говорится в зачитанной на митинге резолюции (цитата по «РИА Новости»).

Среди прочего участники митинга призывают отменить решение Конституционного суда Молдавии о лишении Гагаузии права влиять на назначение местного прокурора. Также в резолюции содержится призыв к молдавским властям прекратить дискриминацию Гагаузии при распределении внешних грантов и восстановить ее финансовую независимость.

15 апреля парламент Гагаузии призвал Евросоюз, Венецианскую комиссию и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе обратить внимание «на системные нарушения» прав жителей автономии молдавским правительством. По утверждению депутатов, в Гагаузии «фактически введено внешнее управление из Кишинева».

Лусине Баласян